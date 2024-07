A-Abbronzatissima | 7 colori con cui esaltare la propria tintarella attraverso il look

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’estate è sinonimo di sole, mare e di conseguenza una splendida abbronzatura. Ma dopo aver duramente raggiunto quel perfetto tono dorato, sarebbe un peccato lasciare che il proprionon lo valorizzi. Così entrano in gioco una serie di sfumature ottimali da indossare quando si è abbronzati, capaci di valorizzare lacarnagione esaltandola. Come far risaltare l’abbronzatura, anche una volta tornati a casa e/o alla scrivania?d’estate: le tendenze e gli abbinamenti più cool X Affidandosi asulle tonalità pastello, turchesi o color corallo, oppure ad accessori e gioielli metallizzati.