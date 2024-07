Wimbledon 2024 | Alcaraz si conferma campione Djokovic battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlossi. Lo spagnolo batte esattamente come lo scorso anno Novakin finale e conquista dunque il suo secondo titolo ai Championships e quarto slam in carriera. Il classe 2003 trionfa in tre set con il punteggio di 6-2 6-2 7-6(4) in due ore e 27 minuti, al termine di un incontro dominato e in cui il passivo avrebbe potuto essere più pesante. Il fuoriclasse serbo ha disputato un match sotto tono, collezionando così la sua terza sconfitta in finale a: la ricerca al 25esimo slam della carriera ripartirà dunque dagli Us Open. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DELLA FINALE DITRA– Primo game subito durissimo, in cuiriesce a difendersi strenuamente ma dopo un quarto d’ora e alla quinta palla break è costretto a cedere.