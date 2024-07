Una giornata di lutto in casa della Fermana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) E’ stata unadel tutto particolare incanarina con una buona rappresentanza di squadra e dirigenza presente a Recanati per dare l’ultimo saluto ad Isalia Cisbani, moglie del presidente Umberto Simoni e mamma di Gianfilippo, Massimo e Paolo, ovvero i soci principaliFc. Unadi ricordo commosso per una persona sempre vicina alla famiglia in tribuna centrale nelle garelinghe, spessissimo al fianco dei nipoti in maglia gialloblù ma anche in trasferta insieme alla famiglia. Un sorriso e un dolce saluto non mancava mai, sempre con grande ottimismo e sempre a fianco del presidente Umberto per una vissuta rigorosamente sempre fianco a fianco. Un duro colpo per la famiglia proprietaria del club gialloblù che perde il suo cardine e il suo cuore pulsante.