Tour de France Pogacar troppo forte e furbo per i suoi avversari | l’ultima tappa l’ha vinta bluffando l’Equipe

(Di domenica 14 luglio 2024) Primadei Pirenei aldeha segnato una nuova svolta per Tadej. Il ciclista piùdel momento ha mostrato un’intelligenza tattica fuori dal comune con una mossa degna del miglior giocatore di Poker. Dopo la vittoria di Pla d’Adet,ha aumentato il suo vantaggio a quasi due minuti. Ne parla anche. “La Maglia Gialla ha inferto un colpo mortale come mai aveva fatto prima dalla partenza da Firenze, Vingegaard fino ad allora era sempre riuscito a rispondere in un modo o nell’altro. Sabato al Pla d’Adet, Tadej ha finalmente sfruttato la sua squadra in modo efficiente e intelligente. Ha ordinato ad Adam Yates di andare in testa. Il britannico lo ha fatto, a 7,5 km dal traguardo, e mentre inghiottiva gli ultimi sopravvissuti alla fuga, la sua cavalcata ha costretto Matteo Jorgenson, ultimo appoggio di Vingegaard, a inseguirlo.