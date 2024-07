Ternana al via il raduno Ci sono Patanè e Mattheus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Si riparte. Oggi la squadra rossoverde si raduna al "Garden" di Terni, in vista della preparazione che si svolgerà a San Gemini. C’è l’espressa volontà societaria di allestire un gruppo competitivo, ma il post-retrocessione resta caratterizzato da interrogativi che il distacco da Stefano Capozucca non ha contribuito a risolvere. La presentazione a breve del diggì Diego Foresti (supervisionerà anche il lavoro di Carlo Mammarella, nuovo diesse in pectore) sarà l’occasione per avere maggiori chiarimenti su ambizioni e prospettive. Ignazio Abate è da ieri sera in città con il "vice" Cesare Beggi, il preparatore atletico Alessandro Micheli, il preparatore dei portieri Massimo Di Pasquale. Il tecnico sembra avere la piena fiducia da parte del presidente Guida e di Foresti che avevano del resto avallato il suo arrivo.