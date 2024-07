Taylormania è qui Sognatrice principessa libera e dominatrice Come Swift nessuna mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Piacere di conoscervi" Quando Sinéad O’Sullivan del New Yorker sostiene che la Taylormaterializzata ieri sera sotto la luna di San Siro ha creato un universo in stile Marvel tutto suo, non sembra essere poi così lontana dal vero. Metro intasata e quartiere di San Siro preso d’assalto dagliiesdagli hooligans (decisamente meno rassicuranti) per una finale di Champions. Nel suo unico concerto italiano, quello al Forum de 2011 ("prometto che non vi farò più aspettare tanto"), Misss’era ritrovata davanti quattromila spettatori scarsi, mentre ieri ce n’erano 65mila e stasera saranno altrettanti. Ma, a giudicare dalle richieste, l’eroina di Reputation avrebbe potuto serenamente riempire il “Meazza” per una settimana intera.