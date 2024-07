Taylor Swift un colpo di tosse la rende umana in uno show perfetto È la macchina guerra del pop che brillerà a lungo come Madonna | Non importa essere sexy ma lavorare sodo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’attesa era tanta, tredici anni dall’ultimo concerto in Italia. C’è chi si è accampato letteralmente fuori dallo Stadio San Siro di Milano da settimane, gli “ies” sono un popolo fedele, anche solo per accaparrarsi già dal giorno prima del concerto il prezioso cimelio in vendita al merchandising dalle magliette alle felpe fino a 140 euro. Per non contare poi chi è venuto direttamente dall’America, almeno il 14% dei presenti erano fan d’oltremanica. Poi è scattata l’ora X di The Eras Tour (il tour mondiale con il più altro incasso di tutti i tempi) ed è così che è apparsa sul palco di San Siro a Milano leitra urla infinite e ovazioni a prova di decibel. Basti pensare che a Zurigo l’entusiasmo ha provocato vibrazioni sismiche misurabili fino a una distanza di 6 km.