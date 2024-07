Spari contro Trump a un comizio | Sangue da un orecchio Ucciso l’attentatore una vittima tra la folla La condanna di Biden | Non c’è spazio per questa violenza negli Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldè stato colpito damentre parlava ad una Butler, in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato. Era cosciente ma è stato ferito ed è stato portato via. In particolare è stato visto sanguinare dall’destro. “Sta bene ed è al sicuro” ha rassicurato dopo circa mezz’ora lo staff della campagna elettorale.è stato portato in un ospedale della zona per deilli. L‘attentatore è statodalla polizia e c’è almeno un’altrache non è escluso sia stata colpita accidentalmente nella sparatoria. Un secondo sostenitore diè ricoverato in gravi condizioni. Dopo essere stato informato dell’attentato il presidente Joeha diffuso una nota della Casa Bianca con la quale ha affermato che “non c’è posto per questo tipo diin America: dobbiamo unirci come un’unica nazione perrla”.