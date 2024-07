Se non riesci a smettere di viaggiare c’è un motivo neuroscientifico

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Wanderlust, voglia di, desiderio irrefrenabile di aprire quelle app che ci permettono di prenotare voli e sistemazioni per la notte. Quanto è bello il tempo investito nella pianificazione di un viaggio? Un'operazione non semplice, soprattutto se il budget non è infinito, ma che in genere facciamo volentieri. Sì, perché il viaggio è bello prima, durante e dopo: proprio le nostre scoperte, vicine e lontane, se ci facciamo caso, sono fra i ricordi più longevi Ma perché siamo così legati a quest'attività, all'esplorazione e alla scoperta? Una possibile spiegazione arriva dalle neuroscienze, dal nostro cervello e dalla nostra storia evolutiva.