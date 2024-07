Polizia | in calo omicidi anche di donne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 11.31 Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024 ci sono stati 141,49 delle vittime erano, 44 uccise in ambito familiare o affettivo,24 morte per mano del partner o ex. Sono i dati della, relativi alla violenza di genere nel primo semestre 2024. Calano gli, da 176 dei primi 6 mesi 2023 a 141(-20%), e scende il numero delle vittime femminili,da 62 a 49 (-21%). In aumento stalking, maltrattamenti,violenze sessuali:9.911 atti persecutori (+18), 15.924 maltrattamenti (+23%), 3.031 violenze sessuali (+5%).