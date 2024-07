Paga 352 euro per un concerto ma i biglietti sono contraffatti | scoperta truffa a Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024- Il 13 luglio 2024, in, i Carabinieri della Stazione diScalo, a conclusione di specifica attività info-investigativa, hanno denunciato all’A.G. due persone, sedicenti titolari di un’agenzia di vendita dionline, si impossessavano della somma di352,00 versati dall’ignara vittima, per l’acquisto di un evento musicale svoltosi nella capitale. Iricevuti dalla denunciante erano. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.