Osimhen sorride e si diverte con Conte ha ritrovato la voglia Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024)e si, conhala). Scrive lacon Vincenzo D’Angelo: Chiacchiere fitte, sorrisi,di soffrire e divertirsi insieme, almeno finché ci sarà il Napoli a unirli. Il futuro sembra scritto, ma a guardar bene dentro al presente di Victore al rapporto che sta istaurando con Antonio, ci si chiede se sia davvero così ardente il desiderio di andare via, di confrontarsi con un nuovo campionato, un nuovo mondo. «Le cose non sono cambiate rispetto al giorno della mia presentazione – ha ribadito ieri-. Peròè ancora un calciatore del Napoli, un grande professionista, un top player. Victor sa benissimo quello ci siamo detti, deve avere il giusto atteggiamento, anche se c’è questo accordo che non sappiamo come andrà a finire.