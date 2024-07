Oroscopo dal 14 al 20 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 14 luglio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’della settimana che va dal 14 al 20. Curiosi di scoprire cosa prevedono le stelle dello zodiaco? Scopriamolo! Una insolita congiunzione Marte e Urano nel segno del Toro, porterà ai dodici segni dello zodiaco ad essere un po’ più impulsivi del solito. Le situazioni accadranno con velocità. Il consiglio delle stelle? Incanalare le energie in qualcosa di stimolante.– velvetgossipdella settimana Ariete, non vi mancherà la grinta e la voglia di sfidare sul campo professionale e ci sarà anche chi vi amerà per questa vostra ‘nuova’ verve. Eccitanti saranno i nuovi flirt, perché non continuare a sentirvi così leggeri e al centro dell’attenzione? Toro, siete consapevoli delle vostre capacità e saprete muovervi alla perfezione questa settimana.