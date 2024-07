Melanzane ripiene ed impanate | al forno o in friggitrice sono una delizia

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 luglio 2024)ed: alo inunaNon vengono fritte, ma cotte alo nellaad aria. Per realizzarle dovremo affettare lea rondelle, tutte dello stesso spessore, farcirle con prosciutto e provola e rotolarle nell’uovo e nel pangrattato. Poco più di una ventina di minuti e saranno pronte per essere divorate. Piaceranno a grandi e piccini,filanti e saporite, ma dietetiche. Possiamo presentarle come piatto unico in famiglia o come aperitivo per stuzzicare l’appetito di amici e parenti.ed: alo inunaPer questa ricetta occorrono questi ingredienti: 600 gr di130 gr di prosciutto cotto 130 gr di provola (a fette sottili) q.