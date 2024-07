Librino scoperta piazza di spaccio in via della Capinera | arrestato 30enne pregiudicato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) I carabinieri del Nucleo OperativoCompagnia di Catania Fontanarossa hannoun pusher con diverse dosi di cocaina, sottratte ad un redditizio mercatodroga. I militari, hanno portato a termine, con successo, un servizio specifico per contrastare lo smercio di droga nel quartiere di, al termine del quale hannoper “detenzione ai fini di” uncatanese. In particolare, nell’ambito di una delicata attività info investigativa, i militari dell’Arma hanno scoperto come l’uomo avesse allestito un fiorente commercio di stupefacenti, utilizzando come base logistica e punto di stoccaggio, una casa in via. Il sistema di microcamere e il blitz E’ stato un particolare preciso a destare i sospetti dei carabinieri che ha consentito l’avvio delle indagini; la presenza di un sistema di microcamere installate sugli angolipalazzina, utilizzate dal pusher per garantirsi la fuga nell’eventualità di un blitz delle forze dell’ordine, oltre che un insolito via vai di persone non residenti, che entravano e uscivano dall’edificio ad ogni ora del giorno enotte.