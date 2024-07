Isola Nina Senicar è diventata mamma bis | ecco il particolare nome scelto per il bebè che ha le stesse iniziali della sorellina

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex naufraga de L’dei Famosilo scorso giovedì 11 luglio èper la seconda volta, dopo aver dato alla luce la sua prima figlia nel 2019. La moe attrice serba aveva annunciato la sua gravidanza nel marzo scorso, durante un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. In quell’occasionesi era detta molto felice per l’arrivo del suo secondo figlio, spiegando anche di non poter più nascondere la gravidanza perché più evidente rispetto alla prima, che era riuscita a tenere privata per ben otto mesi: Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Invece stavoltaci, non lo posso più nascondere.