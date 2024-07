Inter non solo Correa | almeno altre tre cessioni ‘obbligate’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Il mercato dell’in entrata è quasi concluso. Ora i nerazzurri devono concentrarsi sulle uscite, per consegnare a Simone Inzaghi la rosa più ottimale possibile. NUMERI GIUSTI – L’si appresta a disputare una stagione da oltre 60 partite, la più lunga nella storia. Un tema che si è ripetuto spesso nel corso della prima conferenza stampa stagionale di Simone Inzaghi. Che tuttavia non cerca alibi, anzi punta forte su una rosa completa, numericamente e non. Senza inutili doppioni nelle varie posizioni del suo sistema di gioco. Motivo per cui un giocatore come Joaquinnon viene nemmeno nominato tra le opzioni per l’attacco nerazzurro della stagione 2024/25. Eppure il Tucu non è l’unico – tra quelli già ad Appiano Gentile – a cui l’spera di togliere il cartello “Vendesi” in favore di “Venduto” nelle prossime settimane.