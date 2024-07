IndyCar McLaughlin vince per la prima volta su ovale nella race-1 in Iowa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)affermazione sudella carriera per Scott-1 invalida per la NTTSeries 2024. Il neozelandese di Penske #3 trionfa per la secondain stagione dopo una serata perfetta, abile ad imporsi davanti a Pato O’Ward ed a Scott Dixon. Colton Herta (Andretti #26) ha gestito al via lapole sudella propria carriera senza particolari problemi, il doubleheader in quel di Newton è stato subito neutralizzato in seguito ad un testacoda un curva 1-2 da parte di David Malukas (Shank Racing #66) che ha coinvolto anche gli incolpevoli Romain Grosjean (Juncos Racing #77), Agustin Canapino (Juncos Racing #78) e Jack Harvey (Coyne #18). Herta ha saputo tenere a bada durante lo stint iniziale la scomoda figura di Scott