In questo angolo di mondo – La quotidianità in tempi di guerra

(Di domenica 14 luglio 2024) Qualche giorno fa qui sul sito vi abbiamo parlato di Polvere di stelle, un manga che affronta la realtà del Giappone post-SecondaMondiale attraverso la storia di due reduci di. Con Indi, l’autrice Fumiyo Kouno ci racconta invece gli anni del conflitto dal punto di vista di Suzu, una ragazzina che si troverà a superare diversi traumi e dovrà dimostrarsi forte per trovare la felicità in un periodo davvero difficile. Planet Manga ha pubblicato di recente una nuova edizione, brossurata con alette e pagine a colori, che raccoglie l’intera storia e cogliamo l’occasione per parlarvene. Ricordiamo anche chemanga ha ispirato l’omonimo e pluripremiato film d’animazione. IndiNew Edition – Fumiyo Kouno; Panini Planet Manga Vite ordinarie instraordinari Suzu vive con la famiglia a Hiroshima e ha una grande passione per il disegno.