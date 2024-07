Il Senegal e il petrolio | un matrimonio da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug – Era il 2014 quando nelle acque territorialiesi, a una distanza di 100 chilometri dalla terraferma, venivano scoperti importanti giacimenti die gas: un fatto accolto positivamente dal governo del, perché l’estrazione dell’oro nero e del gas avrebbe avuto un impatto enorme sull’economia del Paese. Da allora sono passati dieci anni, ma adesso l’estrazione didal giacimento di Sangomar è iniziata e con essa incomincia una nuova pagina per l’economia del: si inizia a fare sul serio? Sì e no. A sfruttare questo giacimento sono la società australiana Woodside Energy che possiede l’82% del progetto, mentre il rimanente 18% appartiene alla societa’ stataleese Petrosen: il giacimento produrra’ 100mila barili dial giorno e genererà un miliardo di dollari all’anno per i prossimi 30 anni.