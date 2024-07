Il Pisa entra nell’albo d’oro dei ritiri Da oggi al lavoro con Pippo Inzaghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) È tutto pronto a Bormio per accogliere ildi. Dopo aver effettuato al San Rossore i test medici e atletici e dopo due giorni di riposo, stamattina i calciatori del Pista raggiungeranno Bormio dove nel pomeriggio incomincerà ufficialmente, col primo allenamento sul campo di via Manzoni, il ritiro precampionato della squadra toscana impegnata anche quest’anno nel campionato di serie B. Prosegue quindi la lunga tradizione deiestivi di squadre di calcio in una località come Bormio che in passato ha ospitato, tra le altre, l’Inter di Ronaldo il fenomeno, la Fiorentina del Trap, il Perugia di Gaucci, il Torino di Cairo e il Genoa. I tifosini si incontreranno tutti i giorni in una fan zone, con accompagnamento musicale a cura di Radio Bruno, mentre il venerdì si ritroveranno per l’apericena con dj set al Bar Bormio.