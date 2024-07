I consigli dell’Asl Caldo anomalo | Evitare di uscire nelle ore più calde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Allertaoggi e nei prossimi giorni. Sono previste, infatti, alte temperature in tutta la regione e la Asl Toscana sud est rinnova l’appello a fare attenzione adottando comportamenti corretti percolpi di calore, soprattutto per i pazienti cosiddetti "fragili", cioè persone sopra i 75 anni, disabili, malati cronici o persone che fanno uso abituale di farmaci, i neonati e i bambini molto piccoli. "Iprincipali valgono per tutti, per le persone fragili e non – spiega Maurizio Zanobetti, direttore Area Dipartimentale provinciale aretina di Medicina di Urgenza e Pronto soccorso. I principalisono: nonse non costretti dal lavoroore più, che vanno dalle 11 alle 18, usare degli indumenti preferibilmente bianchi e di lino e che non siano aderenti, avere una dieta ricca di fibre e soprattutto bere molto, evitando gli alcolici.