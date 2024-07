FOTO La serata del Vigorito che ha svelato le nuove maglie | Manconi e Lamesta on fire duetto canoro Vigorito-Auteri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl dado è tratto. Con la presentazione delle(LEGGI QUI) che la Strega indosserà nel prossimo torneo di Serie C, il cammino del Benevento può dirsi ufficialmente iniziato. Ma ladel “Ciro”, oltre a permettere ai tifosi di ammirare ledivise, ha consentito anche di avere un primo contatto con Jacopoe Davide, i due nuovi acquisti strappati da Carli al Modena e al Rimini. Entrambi sono apparsi già integrati alla perfezione nell’ambiente giallorosso e carichi al punto giusto, ben consapevoli che l’avventura in una piazza prestigiosa come quella beneventana sarà una tappa importante della loro carriera. A completare laci ha pensato Tamburo, che ha cantano l’inno giallorosso e un gustoso sipariettoche si sono cimentati sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato’, con il tecnico di Floridia apparso particolarmente a suo agio con il microfono in mano.