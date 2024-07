Farfetch | gli sviluppi dell’accusa per frode al sito di rivendita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Notissimo nelle pubblicità sui social,è sempre stato undi punta nelladi articoli di lusso. Che aveva subito un grave tracollo, ma a fine 2023 era stato salvato in corner da Coupang, un brand sud Coreano. La ripresa però, dopo il ritorno in Borsa, ha insospettito alcuni investitori. Più precisamente, due di loro hanno intentato causa alla società. E l’hanno accusata di averli ingannati riguardo le vere difficoltà dell’azienda. La situazione si è evoluta e nuovi scenari si sono aperti: a fare luce la rivista statunitense The Fashion Law. Gli aggiornamenti diLa rivista ha rivelato che i querelanti sono Fernando Sulichin e Yuanzhe Fu. Che il 21 giugno portano una denuncia modificata al tribunale di New York.