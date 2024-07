Euro 2024 Ceferin difende Southgate | I media inglesi devono chiedergli scusa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Il presidente dell’Uefa, Aleksander, ha difeso con forza il Ct dell’Inghilterra, Gareth, a poche ore dalla finale di, durante l’intervista del format Legends Lounge con l’ex difensore della nazionale inglese Rio Ferdinand: “Sono quasi disgustato dall’atteggiamento deinei confronti di. È il più vincente che l’Inghilterra abbia mai avuto, eppure è stato attaccato e ridicolizzato, salvo essere trattato poi come un eroe, una volta raggiunta la finale dell’peo. Mi aspetto che gli chiedano: so che questo genere di cose accade nel calcio, ma non è giusto”.ha poi detto la sua sul torneo: “Possiamo dirci soddisfatti dello spettacolo, del livello del gioco, delle tante partite tiratissime e in generale del comportamento dei tifosi, che per fortuna, rispetto alle partite dei club, sono più tranquilli”.