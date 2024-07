Deathbound ha una data d’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 14 luglio 2024) Tate Multimedia e Trialforge Studio sono entusiasti di annunciare che, il dinamico soulslike single-player basato su party, sarà lanciato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS l’8 agosto. Formate alleanze con guerrieri caduti utilizzando l’innovativo sistema di party a 4 eroi e unitevi per sconfiggere creature e nemici spaventosi.è un soulslike basato su un party ambientato in un mondo duro dove la Fede si scontra con la Scienza. Non si può sopravvivere da soli, ma bisogna rifiutare la Morte e abbracciare Ziêminal legandosi ai guerrieri caduti incontrati durante il viaggio. Utilizzando un sistema di party dinamico a 4 eroi, potrete passare da un personaggio all’altro a metà combattimento per garantire la sopravvivenza.