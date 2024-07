Caricatore capiente costo non alto il bando messo da Clinton e non rinnovato | il fucile dell’attentatore di Trump simbolo delle stragi Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’odio verbale usato troppo spesso in politica per attaccare gli avversari, certo. Ma alla base dell’attentato a Donaldc’è anche la plateale facilità dell’acquisto e dell’usoarmi, questione annosa negli Stati Uniti. Ilutilizzato da Thomas Matthews Crooks – che apparentemente era fan di canali social che parlavano solo di armi – è un Ar-15: è considerata l’arma nazionale in America, la più diffusa in tutto il Paese, con una stima di oltre 40 milioni di pezzi venduti. E’ proprio l’Ar-15 il protagonista di gran partedi massa che insanguinano gli Usa. Quasi undi quella parte degli Stati Uniti che si schiera a favore della libera venditaarmi. E’ lo stessoche – stilizzato – comparve come spilla su baveri e cravatte di alcuni membri repubblicani del Congresso proprio per rilanciare il diritto degli americani a poter portare armi.