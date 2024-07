Calcio batte musica | Sanremo slitta di una settimana?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Festival di2025 potrebbere in avanti di una, non più dal 4 all’8 ma dall’11 al 15 febbraio 2025. Una scelta quasi obbligata per il festival della canzone italiana per non “scontrarsi” con la Coppa Italia. Per evitare un potenziale ridimensionamento degli ascolti e quindi degli introiti pubblicitari, la Rai sta valutando di posticipare l’evento. L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha stigmatizzato la decisione della Legadi fare coincidere il calendario della Coppa (esclusiva Mediaset) con il Festival di. La Legaè di fronte ad un calendario affollato. Le date delle gare della nuova Champions League hanno intasato il calendario. La Rai quindi sta valutando quale potrebbe essere l’impatto sull’audience del Festival delle diverse competizioni.