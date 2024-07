Attentato a Trump | le reazioni dal mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) 14 luglio 2024-“Era ovvio per tutti gli osservatori esterni che la vita difosse in pericolo”. E’ il commento del Cremlino all’dell’ex presidente americano in corsa per la rielezione. Lo riporta la Tass. Vladimir Putin non ha in programma di chiamare, ha comunicato poi Dmitri Peskov, aggiungendo che la Russia “condanna in modo risoluto ogni espressione di violenza durante una battaglia politica”. “Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donaldè stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”.