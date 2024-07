Anche Gaeta è Comune amico delle tartarughe marine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024- Il 26 aprile scorso attraverso la delibera n. 83 ildiaveva aderito al protocollo d’intesa per sostenere il progetto dal titolo “Life Turtlenest”, nato dall’esigenza di tutelare adeguatamente le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina della specie Caretta caretta che, a seguito dell’aumentotemperature del mare determinato dai cambiamenti climatici, ha iniziato a deporre le uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Il percorso mira, inoltre, a valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla nidificazione della specie che, a causa dell’innalzamentotemperature, diviene sempre più frequente sulle nostre spiagge. Ildiè stato quindi insignito del titolo di “” ed in occasione della tappana della Goletta Verde di questi giorni il sindaco Cristian Leccese ha ricevuto una bandiera da esporre a dimostrazione dell’impegno assunto per proteggere questi straordinari animali simbolo della biodiversità marina.