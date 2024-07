Allerta caldo temperature record | oggi bollino rosso in 11 città

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024)Anomalo,in 11e Ondate di Calore L’Italia è stretta nella morsa di unestremo che non sembra dare tregua. Una situazione climatica preoccupante che vede, domenica 14, ben 11italiane elevate al livello dimassimo, il cosiddetto. Questo livello diindica “condizioni di emergenza” dovute a ondate di calore con possibili ripercussioni negative sulla salute pubblica.in Italia – notizie.comLa gravità della situazione è stata ulteriormente sottolineata dalla tragica ipotesi che la morte di un uomo a Roma possa essere stata causata dalle alte. Questo evento tragico ha riacceso i riflettori sulle misure necessarie per contrastare gli effetti delle ondate di calore, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei gruppi più vulnerabili come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.