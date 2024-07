Acli Caserta al via la seconda edizione del corso di formazione per assistenti familiari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Ledi, in collaborazione conColf Aps e l’Agenzia Generale Studi e Gestioni s.r.l. (AGSG), promuovono ladeldiper. Ilha lo scopo di supportare i lavoratori e le lavoratrici domestiche, o aspiranti tali, nel perdi inclusione socio-lavorativa attraverso l’acquisizione di competenze per l’esercizio delle professioni di colf, badante e baby-sitter. L’inizio delè previsto per ottobre, con il calendario delle lezioni che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Ilè aperto a tutti: colf, badanti, occupati e disoccupati in cerca di lavoro nel settore domestico. Si articolerà in 16 lezioni da 4 ore ciascuna, per un totale di 64 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede in via Renato de Martino, 14 e saranno organizzate a cadenza bisettimanale.