Abbattere le barriere intorno al mondo del vino Nascono i wine rave che piacciono alla Generazione Z

(Di domenica 14 luglio 2024) Il pensiero delrelegato ai magazzini abbandonati e ai parcheggiperiferia della città, sta cambiando, perché un gruppo di ragazzi londinesi ha reinventato un format per coloro che non riescono più a reggere il ritmo della musica hardcore o semplicemente non vogliono più farlo. Questo fenomeno, conosciuto come "", e lontano daiillegali, sta emergendo nelle principali città europee e del, trasformando ilin un prodotto più giovane, lontano dclassica percezione elitaria e impegnativa. Tra i pionieri di questa scena emergente troviamo l'azienda New Theory di Londra, fondata dai fratelli Charlie e Thom Bradley. A questi eventi, anfetamine e bastoncini luminosi e bottiglie accartocciate a terra sono fuori moda: solo vini naturali, musica ad alto volume e cibo.