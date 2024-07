A Quiet Place e Frodo | l’ultimo grande eroe del cinema è un micio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug – Diretti e interpretati da John Krasinski, assieme alla moglie Emily Blunt, i due film Araccontavano una sanguinosissima invasione di extraterrestri (bestiacce irragionevoli, prive di occhi ma guidate dall’udito) scandendo la sopravvivenza dei protagonisti col conteggio dei giorni. Il prequel della serie, affidato a Michael Sarnoski, parte dal Giorno 1: ambientato non nella provincia USA, come i due film di Krasinski, ma a New York. Invece della famiglia Abbott, il prequel racconta le vicissitudini di Samira (Lupita Nyong’o), una poetessa malata terminale, ed Eric (Joseph Quinn), uno spaesato studente inglese. Finale con la protagonista che guarda verso la quarta parete ascoltando Feeling Good cantata da Nina Simone: anche Perfect Days di Wim Wenders finisce così (con l’interpretazione di Michael Bublé).