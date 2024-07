Traffico Roma del 13-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati a questo nuovo aggiornamento sulla via Pontina per un incendio è chiuso lo svincolo di Castelno Trigoria in direzione dial momento si rallenta all’altezza di Spinaceto direzione Latinascorrevole sul resto della rete viaria tempi di percorrenza irregolari sulle due carreggiate del raccordo anulare intanto mi di persone stanno raggiungendo lo stadio Olimpico per il secondo appuntamento di questa sera con i Coldplay inevitabili le ripercussioni per la circolazione un notevole aumento del III secolo si registra già in queste ore nell’area del Foro Italico al Flaminio al della Vittoria sui Lungotevere e sulla tangenziale per ora senza particolari difficoltà Vi ricordo che si può parcheggiare nelle aree previste vicine allo stadio oppure lasciando l’auto nei parcheggi regolari o nelle nuove aree decentrate Claudio e Diciassettesima Olimpiade lunedì 15 martedì 16 le altre date previste bene da Massimo vecchi e tutto ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito