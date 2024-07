Sport in tv oggi sabato 13 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di13giugno 2024. A Wimbledon è il momento della finale femminile con una spettacolare Jasmine Paolini opposta a Krejcikova. Prosegue il Tour de France con la 14ma tappa, mentre Marcell Jacobs torna in pista a Rieti per un importante test olimpico in vista di Parigi 2024. In campo anche Parma, Venezia e Udinese per le prime amichevoli del loro precampionato. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv13digliFace. .