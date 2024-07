Spiagge task force per le aste | Tuteleremo le piccole imprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Limitare la partecipazione di singoli soggetti a più evidenze pubbliche per le concessioni balneari. è questo uno dei temi a cui stanno lavorando in municipio. "Nel farlo – spiega l’assessore al Demanio, Christian Andruccioli – andranno valutati tutti gli aspetti del caso. Chiaramente vorremmo tutelare un modello turistico e imprenditoriale che appartiene a questa era, ma nel farlo dobbiamo tenere bene a mente quello che riteniamo debba essere lo sviluppo della spiaggia nei prossimi decenni". Qui interviene il tema degli investimenti. Oggi la legge concede la possibilità di affidare le concessioni per un numero massimo di 20 anni secondo gli investimenti previsti. Maggiore è l’investimento, maggiore è il periodo. Resta da capire in che modo limitare l’arrivo di grandi gruppi economici e imprenditoriali attratti dalla spiaggia riccionese.