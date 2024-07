Sanremo 2025 Rai ragiona sullo slittamento C’è la Coppa Italia…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Mancano ancora alcuni mesi all’inizio di, ma già si stanno verificando grandi cambiamenti nella pianificazione della kermesse canora più celebre d’Italia. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come La Stampa e Il Secolo XIX, il Festival non si terrà più nella consueta prima settimana di febbraio, bensì nella seconda.Leggi anche: Morgan e l’accusa di stalking, parlano gli avvocati: “Cose di anni fa. Per noi è innocente” Il motivo di questo repentino cambiamento sembra essere una segnalazione da parte dell’amministratore delegato della Rai. Quest’ultimo avrebbe notato un possibile conflitto di date con i quarti di finale dellaItalia, un evento sportivo di grande richiamo e di cui la Rai detiene i diritti che potrebbe fungere da concorrente interno in termini di ascolti televisivi.