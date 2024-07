Piazzale Alpini Pelù infiamma le coscienze | Informatevi arrivate a conoscere la verità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Bergamo. Quarantaquattro anni di rock ‘n’ roll e non sentirli. Più di quattro decenni di “Dea musica”, tanto quanto basta per imparare che “le cose migliori nascono dal basso” e che “è come una giostra la vita”. Non vuole parlare di carriera Piero: “Carriera de che? Qui si qua il rock da quarantaquattro anni! Siamo artisti: abbiamo, giustamente, la testa fra le nuvole e ogni tanto facciamo casini”. Però nel suo caso, si tratta di una signora carriera, a partire dall’esperienza con i Litfiba, storico gruppo rock italiano scioltosi nel 2007, di cui è stato cofondatore e frontman. E allora, accontentando, chiamiamola “Viaggio”, come la canzone tratta dall’album “Fenomeni Deluxe Edition” del 2008. Passano gli anni, eppureappare in forma fisica e artistica perfetta.