Pantani la notte in cui il Pirata fu incastrato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 - Un tormentone, che dura da 25 anni, e che magari avrà anche stancato ma che nasconde una verità profonda. E sicura: Marco, il grande Marco, fu in qualche modo fregato quellaa Madonna di Campiglio, fra venerdì 4 e sabato 5 giugno 1999. Questa nuova, ennesima inchiesta si è intrecciata con quella aperta, richiusa, riaperta, richiusa eccetera eccetera di Rimini. Inchiesta ancora più dolorosa, perché legata alla morte di, avvenuta il 14 febbraio 2004. Marco cominciò a morire a Madonna di Campiglio Non sappiamo che fine farà il lavoro dei magistrati trentini e non siamo (ovviamente) neanche in grado di dirvi sequando vinceva tutto era dopato oppure no. Quello che vogliamo spiegarvi-rispiegarvi è che il25 anni fa fu davvero