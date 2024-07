Morgan contrattacca e querela Lucarelli Ma la ex | Ha postato la foto di casa mia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) In una storia su Instagram, il cantantedice di aver denunciato Selvaggia"per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono – si legge nel post –. Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo".su Il Fatto Quotidiano ha raccontato la storia del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato, che è stato denunciato dalla sua ex, la cantante Angelica Schiatti. Proprio quest’ultima, anche lei via social, dichiara di avere "paura". Il motivo? Nellausata dall’artista per rendere noto che si ritiene diffamato dalla ricostruzione effettuata da, ha spiegato Schiatti, sarebbe ritratta proprio la via in cui lei stessa vive.