Jacobs non spinge in batteria a Rieti | primo col tempo di 1017 Quando vedere semi e finale

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – A meno di 13 giorni dai Giochi di Parigi, Marcell, per usare un termine a lui caro da amante della F1, scalda i motori. Per il test preolimpico di, allo stadio Guidobaldi, in occasione dei Campionati Regionali Junior e Promesse laziali, si impone tranquillamente insui 100 metri con ildi 10”17, davanti al canadese Blake, che arriva alle spalle con 10”23. Nella corsia accanto, 10"27 per il cinese Chen Jiapeng, 10"29 per il connazionale Deng Zhijian. Nell'altra serie, invece, il vento è a favore (+1.2) e agevola il 10"05 dell'altro cinese, bronzo olimpico con la staffetta a Tokyo Xie Zhenye, e il 10"13 del canadese campione olimpico dei 200 e bronzo dei 100 Andre de Grasse. L'americano e gli sprinter, proprio in queste settimane, come successo anche prima degli Europei di Roma, stanno lavorando nella cittadina laziale per testare la forma e arrivare pronti alle gare di atletica, in programma allo Stade De France dall1 agosto, con la finalissima dei 100 il 4.