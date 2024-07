IT Wallet primi test dal 15 luglio | sull’App IO tessera sanitaria e patente in digitale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Parte la sperimentazione dell’IT. Dal 15un campione di cittadini sarà coinvolto nel primodel portafoglio, che permetterà tramite l’App IO di avere a portata di smartphone. In questa prima fase saranno un migliaio le persone, con l’applicazione dei servizi della pubblica amministrazione già installata sul proprio cellulare, a ricevere un avviso sull’attivazione dello strumento sul proprio profilo. Da settembre-ottobre avrà inizio la seconda fase per ampliare man mano la platea dei fruitori e aumentare i documenti disponibili. Cos’è l’ITL’introduzione dell’ITin Italia è finanziata con circa 300 milioni di euro nel triennio in corso, provenienti in parte anche da fondi del Pnrr, ed è condotta dal Dipartimento per la Trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri in cooperazione con l’Agenzia per l’Italia(Agid).