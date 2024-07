Il sax abbraccia la musica classica Un viaggio da Bach fino a Rossini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) di Stefano Marchetti Quando pensiamo al sax, magari abbiamo davanti agli occhi l’immagine di un complesso jazz, o forse ci torna in mente il famoso verso di "Boogie" di Paolo Conte, "i sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga". Inventato due secoli fa proprio da Adolphe Sax, il sassofono è uno strumento eclettico, magico, perintrigante. Ma non dobbiamo immaginarlo solamente legato a un repertorio da jazz club: il sax si presta meravigliosamente anche a una riscoperta di brani classici, in una nuova veste. Ed è proprio in questi orizzonti che ci farà entrare l’Italian Saxophone Quartet, protagonista del concerto di domani sera alle 21 al cortile del Melograno presso l’Istituto Venturi in via dei Servi per il festival "L’Altro Suono" del teatro Comunale Pavarotti Freni.