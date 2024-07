Il mercato del degrado Niente bagni e corrente | Ma la colpa è dei vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Senzapubblici e senzaelettrica, il Movimento 5 stelle denuncia le carenze della piazza delsettimanale nel quartiere Pinzano. "Si parla tanto del Distretto urbano del commercio, ma qui si stanno togliendo servizi ai commercianti ambulanti che prima c’erano, si fanno passi indietro, anziché andare avanti" denunciano Michele Papa e Mario De Giorgio (nella foto), consiglieri comunali del Movimento 5 stelle, all’opposizione. Secondo i consiglieri d’opposizione ai disagi per gli ambulanti si aggiungono i maggiori costi, fino a 100 euro al mese per il generatore elettrico, che peraltro ha capacità limitate rispetto alladi linea. La critica punta ai 630mila euro di finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia per i progetti sul distretto del commercio: "Speriamo si riescano a trovare i fondi per rendere più dignitosa quest’areaperiferica".