Euro2024 è stato un torneo politico La Nazionale si è eliminata anche da lì senza giocare Crosetti

(Di sabato 13 luglio 2024)fortemente, ma lasi èda lì (non sarà ricordato solo per il calcio, maper il dibattito sulla presa di posizione politica dei calciatori francesi contro Le Pen e l’estrema destra. Un atto che vale molto più di un trofeo. A differenza dei francesi, gli italiani “sonoidee”in questo campo. La Repubblica concritica la mancanza di impegnodellaitaliana.scrive: “Sta per chiudersi un Europeo fortemente, nel quale molte nazionali e non pochi calciatori hanno deciso di schierarsi, non necessariamente per una parte o un partito. Main questo caso, l’Italia si èda sé,. I nostri azzurri, serenamente in vacanza, continuano la loro vita felice in un’altra galassia, nella quale far magari arrivare da Milano il parrucchiere personaleche, viceversa, da quella testa esca mai un’idea, una presa di posizione, qualcosa che assomigli in modovago a un impegno sociale.