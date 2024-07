Euro 2024 | Spagna v Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Anteprima della partitasi incontreranno domenica sul palcoscenico più importante per la finale di. Berlino ospiterà la finale e tutto è in gioco per le due nazioni. Lasi è dimostrata imperiosa nel torneo in Germania, battendo squadre come Italia, Croazia, Germania e Francia nel loro cammino verso la finale. L'ha avuto un percorso leggermente più facile, ma ha dovuto superare numerose sfide, la più recente delle quali è stata quella contro i Paesi Bassi in semifinale. Ci saranno molte battaglie decisive in campo mentre Lamine Yamal, che festeggia il suo compleanno il giorno prima della finale, si prepara a mettere di nuovo la sua nazione sulle spalle dopo la sua brillante prestazione contro la Francia.