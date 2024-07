Conte sotto accusa da Milano pungono | Solita strategia è successo in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladi Antonioha fatto parecchio rumore, in particolare un tema trattato dal tecnico del Napoli non è stato apprezzato a. Continua a lavorare il Napoli in quel di Dimaro-Folgarida, dove è in corso il primo dei due ritiri precampionato. In Trentino, Antoniosta facendo sudare i propri calciatori, che per il tecnico dovranno essere pronti a dare tutto in campo, riscattando così una stagione altamente deludente. Il tecnico del Napoli proprio oggi ha fatto un primo punto dopo questi primi giorni di lavoro. Tante le domande poste dai giornalisti in, tra cui le possibilità di scudetto degli azzurri, quotati tra le prime tre della prossima stagione dalle agenzie di scommesse e betting. Ebbene la risposta di Antonionon si è lasciata attendere: “Se qualcuno vuole fare giochi particolari su di me o su di noi non mi crea problemi.