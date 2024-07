Colpo al Wine Bistrot Rubati soldi in cassa e oggetti di valore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Un brusco risveglio, amarissimo. L’Angolodel giovane imprenditore Mattia Paolinelli è stato vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì. Almeno una persona, infatti, si sarebbe introdotta nel locale di via Trento, riuscendo a scardinare una tenda laterale. A quel punto, una volta dentro, il ladro si è diretto agevolmente nella zona dellama, non riuscendo a scardinarla, ha pensato bene di portarla via. Un magro bottino, il suo, considerato che all’interno erano rimasti soltanto pochi spiccioli. Eppure il malvivente avrebbe sottratto anche alcuniper unsuperiore a 200 euro. A questi si sommano anche i danni alla tenda, che andrà sostituita, intorno ai 300 euro. Il titolare ha già sporto denuncia ai carabinieri della locale Tenenza e, al Carlino, ha annunciato "di aver già acquisito le immagini di sicurezza", indubbiamente utili per supportare le indagini.