Cisanello si inceppa | Pronto soccorso in tilt pazienti in difficoltà Manca il personale

(Di sabato 13 luglio 2024) Pisa, 13 luglio 2024 – Quarantasei persone in attesa, delle quali trentacinque destinate al ricovero, e venticinque posti lettonti. Era questo il quadro ieri mattina aldi, in base ai dati riferiti da Nursind. "E’ un problema che si ripresenta sistematicamente ogni estate - dice Lorenzo Peluso, rappresentante sindacale -, ma gli anni passano e nulla cambia". "Si cerca di sopperire allanza dicon il taglio dei posti letto - aggiunge -, ma in questo modo si riducono solo le attività programmate, non il numero delle persone malate. Se vengono chiusi quattro posti letto in reparto, ifiniscono in". Lievitano anche i tempi di attesa che si aggirano intorno alle 5 ore per i codici azzurri e alle 6 ore per i codici verdi, con l’effetto di uningolfato e poco efficiente.